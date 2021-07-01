Непогода не угрожает только жителям востока и юго-востока. Во всех других областях – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
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В западной части Украины прогнозируют местами сильные дожди. В Киеве и Киевской области – местами град и шквалы.
Последствия непогоды 30 июня
Из-за погодных условий и срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП в Украине по состоянию на 7 часов утра 1 июля обесточены 302 населенных пункта:
- Во Львовской области – 191 населенный пункт,
- Тернопольской – 79,
- Черновицкой – 23,
- Киевской – 6,
- Кировоградской – 2,
- Днепропетровской – 1.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Львовщина после грозы
30 июня после обеда Львов накрыла мощная гроза. Она повалила деревья и превратила улицы города в реки. После сильного ливня спасатели выезжали на 13 вызовов в пределах области:
- отбуксировали 2 автомобиля,
- разрезали и убрали 4 дерева,
- откачали воду из 13 подвальных помещений и 3 приусадебных участков.
Работы завершили в 5 часов утра. К ним привлекли 48 человек и 13 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.
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