В частности, в Северодонецке они работают под обстрелами. Местным они оказывают гуманитарную помощь.

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Спасатели оказывают гуманитарную помощь местным жителям Северодонецка, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, спасатели вынуждены рисковать собственной жизнью, спасая жизнь другим,

– сказал Гайдай.

Он назвал их настоящими героями.

Работа спасателей в Северодонецке: смотрите видео