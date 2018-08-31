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Спасатели третий день не могут вытащить из колодца мужчину на Буковине: подробности

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Мужчину засыпало, когда он был на 30-метровой глубине
Мужчину засыпало, когда он был на 30-метровой глубине / Фото из открытых источников

На Буковине спасатели третий день не могут вытащить из-под завалов мужчину, который копал колодец на частной территории. На этот момент известно, что мужчина уже довольно длительное время не подает признаков жизни.

Об этом информирует ТСН.

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46-летний мужчина копал колодец, и когда находился на глубине в 30 метров, бетонные кольца сверху внезапно начали падать, и мужчину за считанные минуты засыпало землей. По словам свидетелей, он пытался спрятаться в нишу в стене, однако его придавило одним из колец,
– отмечают в СМИ.

Вытащить мужчину сразу спасателям не удалось, они были вынуждены привлечь к работе бригаду копателей колодцев. Два дня работы прошли напрасно – копателям не удалось вытащить своего товарища.

По словам спасателей, каждую минуту шансы вытащить мужчину живым уменьшаются. Сейчас известно, что спасательную операцию временно приостановили. Мужчина на глубине уже некоторое время не подает признаков жизни.

Теги: Новости Украины Новости Черновцов ГСЧС
Источник: 24 Канал
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