Подробную инфографику опубликовали в телеграм-канале Ищи своих, где идентифицируют пленных и погибших солдат российской армии. Проект был запущен по инициативе Министерства внутренних дел Украины.
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Как добровольно сдаться в плен
Нужно никому об этом не говорить и позвонить по телефону, указанному на фото. Обязательно иметь при себе белую тряпку.
Сдаться можно военным ВСУ, силам терробороны, полиции и представителям СБУ. Украинские власти гарантируют, что отношение к пленным будет вполне нормальным: они будут находиться в тепле, их будут кормить и давать возможность звонить родным.
Если добровольно сдаваться в плен с техникой, можно еще и очень хорошо заработать: от 10 – до 500 тысяч долларов.
Как сдаться в плен / Инфографика телеграм Ищи своих
Так российский солдат гарантированно спасет свою жизнь и сможет не выполнять преступные приказы своих командиров.
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