Минобороны и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовали зрелищное видео с благодарностью добровольцам.

Вместе мы – непреодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к Победе!,

– говорится в сообщении.

Напомним, день установлен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины для чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Что нужно знать о добровольческих батальонах

14 марта 2014 года с Майдана Независимости в Киеве первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Первый добровольческий батальон носил имя своего руководителя – генерал-майора Сергея Кульчицкого.

Затем на Днепропетровщине появился добровольческий батальон "Днепр-1". В рядах ВСУ был сформирован в основном из жителей Луганской области добровольческий батальон "Айдар". Затем сформировался батальон "Азов". Еще в Харькове создали добробат "Харьков", также появились добробаты "Львов", "Чернигов", "Слобожанщина" и многие другие.

К ним добавились и добровольческие подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Так, например, были сформированы такие подразделения, как "Карпатская Сечь" и "Донбасс".

Постепенно сформировались 32 батальона территориальной обороны.

Летом 2014 года начали активно работать в зоне боевых действий бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" и батальона ОУН.

В первые годы войны бойцы Вооруженных сил бок о бок воевали с представителями различных добробатов. Впоследствии они приняли в свои ряды ряд добровольческих подразделений. Еще часть добробатов влилась в батальоны, которые контролировало МВД.