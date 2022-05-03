Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, для восстановления городов необходимо учитывать мировой опыт, чтобы сделать населенные пункты максимально комфортными для жизни.

"Украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания", – отметил он.

Тимошенко добавил, что специалисты работают над созданием каталога типичных элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, озеленения, уличной мебели, велосети, мечт для пешеходов, общественного транспорта и автомобилей.

"Каждый, кто будет приобщен к восстановлению городов, сможет использовать этот справочник, чтобы качественно и быстро проектировать пространства, в которых люди будут жить в удовольствие. В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типичных городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов", – рассказал заместитель руководителя ОП.

Одна из главных особенностей будущего справочника – учитывание лучших мировых примеров планирования улиц и общего общественного пространства. Подобные базы данных уже существуют во многих городах и странах.

"Например, американский справочник Global street design guide, в котором описывают правила проектирования современных улиц. Или справочник благоустройства Праги, в котором описываются объекты в общественных пространствах и правила их расположения", – рассказал Тимошенко.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, инфраструктура Украины должна быть восстановлена ​​в ближайшие два года.