Специалисты определили лучший Android-смартфон в мире: результат вас удивит

Авторитетное издание Southern Metropolis Daily обнародовало рейтинг самых лучших смартфонов в мире. По версии журналистов, первую строчку занял Samsung Galaxy S9, обойдя даже своего главного конкурента на рынке – Xiaomi Mi 8.

Об этом сообщает akket.com.

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Southern Metropolis Daily определило, что именно Samsung Galaxy S9 – лучший на сегодня смартфон во всем мире. Стоит отметить, что это китайское СМИ, а в данном регионе доля Samsung минимальная, то есть мнение профессионалов своего дела не является предвзятым для поддержки "отечественного продукта". Специалисты полностью сравнили данный телефон с продукцией конкурентов, не беря во внимание цену девайсов. Флагман от Samsung получил 139 баллов от экспертов.

Samsung Galaxy S9 стал лучшим смартфоном в мире

Такая оценка позволила Galaxy S9 стать лучшим в мире телефоном, обойдя своего главного соперника в Китае – Xiaomi Mi 8, который набрал 134 балла и занял второе место.



Xiaomi Mi 8 занял вторую строчку среди лучших смартфонов

Третью строчку рейтинга удалось занять Huawei P20 Pro, которому покорилась отметка в 128 баллов. Результат оказался бы гораздо ниже, если бы не тройная основная камера телефона, за которую мобильное устройство получило максимум баллов.



Huawei P20 Pro занял лишь третью строчку

Получается, что Samsung Galaxy S9 обошел Xiaomi Mi 8 по отдельно взятым критериям, однако здесь важно учитывать один нюанс. При выборе лучшего мобильного устройства китайские эксперты не учитывали стоимость смартфонов, а зря.

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Дело в том, что южнокорейский флагман стоит в два раза больше, чем продукт китайской корпорации, хотя отличаются они друг от друга всего на 5 баллов. Это означает, что по соотношению цена – качество флагман Mi 8 от Xiaomi намного лучше.



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