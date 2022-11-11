Владимир Зеленский верит, что Украина приблизилась к освобождению Крыма. Об этом он сообщил во время своего обращения 11 ноября, пишет 24 канал.

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Второй морской дрон назовут Севастополем

Первый морской дрон, который появится во флоте Украины, будет называться "Херсон". Вместо этого второй назовут "Севастополем".

Первый морской дрон, на который собрали средства менее чем через час, назвали "Херсон". Совершенно логично. Второй морской дрон мы назовем "Севастополем". Верю, что все это приближает и время освобождения нашего Крыма,

– сказал президент.

Украина создает первый в мире флот морских дронов

В Украине формируют первый в мире специальный морской флот, который будет состоять из морских дронов. Они оградят Украину от российских ракет и помогут разблокировать коридор для гражданских судов.

Средства на закупку дронов собирают на благотворительной платформе United24. В частности, деньги на первый дрон, который назовут "Херсон", собрали менее чем через час.

Всего Украине нужно 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 миллионов гривен.

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