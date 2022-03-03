В районе местного стеклозавода по состоянию на 18.30 уже уничтожено 10 боевых машин десанта врага.

Внимание Иди с нашей земли, или сядь со мной за стол переговоров, – Зеленский к Путину

Бой ведет сводная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления,

– говорится в сообщении управления разведки.

Всего в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта врага.

Что делать, если увидели диверсантов, оккупантов, или вражескую технику / Инфографика 24 канала

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