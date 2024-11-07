Об этом один из спецназовцев команды "Mich Team" из "ЦСО "А" СБУ рассказал во время эфира программы "От души в душу".

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"Центр спецопераций "А" – это машина, которая движется вперед и дает отпор врагу. Есть задача – есть выполнение. Мы воюем по всему фронту, там где горячее всего – там мы. О масштабе операций сейчас мы не можем говорить, потому что нельзя открывать врагу все свои секреты,

– говорит спецназовец.

По его словам бойцов других подразделений чрезвычайно мотивирует, что рядом спецназовцы СБУ. "Вау, да вы шо! С нами будет "Альфа" – именно такая реакцию когда мы приходим на помощь другим подразделениям на передовой. Они знают, что мы специалисты своего дела", – говорит спецназовец из "ЦСО "А" СБУ.

Спецназовец рассказал, что бойцов на фронте регулярно посещает руководство Службы. "Когда мы их видим, у нас становится еще больше мотивации. Еще не было ни одной командировки, когда бы Председатель СБУ Малыш не приехал к нам. Он почти каждого знает в лицо, всегда находит слова поддержки", – подчеркнул спецназовец.

Напомним ранее стало известно, что группа "Рейтинг" провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Уровень доверия к СБУ в этом опросе достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период независимости.