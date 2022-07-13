Секретная тюрьма россиян была расположена в одном из сел Херсонской области вдали от линии фронта. Там оккупанты содержали пятерых человек. Среди них один военнослужащий и один высокопоставленный полицейский. Еще трое – гражданские, за освобождение которых захватчики требовали деньги у родственников.

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Всех пленных держали со связанными руками и пакетами на головах. И постоянно подвергали пыткам, в том числе избивали электротоком.

Находившийся в плену Андрей – военнослужащий. Он получил ранения во время боев на Антоновском мосту. Но успел сбежать из госпиталя за считанные часы до того, как его захватили россияне. Его два месяца скрывали патриотические херсонцы. Когда он решил выбраться на неоккупированную территорию, то попал на блокпост россиян. Там они и заметили ранения на его теле, и отправили в тюрьму.

Что касается полицейского, то он не называет своего имени. Ведь его семья и дальше находится на оккупированной территории. Он же получал предложения от оккупантов перейти на их сторону. Но после отказа был похищен и подвергался пыткам.

Украинские спецназовцы решили ликвидировать пыточную оккупантов в их тылу. Для этого они незаметно пересекли линию фронта. После чего провели молниеносную операцию. При этом территория вокруг дома имела минное заграждение, а также растяжки. Но, справившись с этим, наши бойцы ликвидировали и охранников тюрьмы, после чего освободили пленных и вывезли их на подконтрольную Украине территорию.

Военные отмечают, что враг был не готов к таким действиям украинцев. И даже когда началась стрельба. Ведь сами оккупанты неоднократно устраивали там стрельбу, в том числе для развлечений.

Сколько при этом было ликвидировано оккупантов – не указано. Среди трофеев украинских спецназовцев – документы всех российских военных, которые пытали украинцев в этой тюрьме.

Сюжет об освобождении украинцев из плена российских оккупантов