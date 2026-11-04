Спецоперация "Карфаген": НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку, – СМИ

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Каковы подробности?

Чиновника задержали вскоре после обнародования официальных данных о разоблачении преступной организации.

Ее участники систематически платили взятки высокопоставленным чиновникам силовых ведомств за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов.

Угрозы оружием и блокировка следственных действий

Ранее Антикоррупционное бюро сообщило о конфликте во время проведения следственных действий по постановлению Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, один из руководителей спецслужбы заблокировал доступ к помещению и угрожал детективам огнестрельным оружием. Впоследствии журналисты выяснили, что речь идет именно о Сергее Дуке, чья охрана направляла на детективов оружие с лазерными целеуказателями.

На место противостояния также были вызваны спецназовцы спецслужбы, однако детективам удалось исполнить судебное постановление и провести необходимые мероприятия.

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Раскрытие схемы благодаря изъятому телефону

Следственные действия в отношении высокопоставленных сотрудников СБУ активизировались после изучения переписки в телефоне ранее задержанного Андрея Осипова по прозвищу "Криминал".

В рамках дела детективы провели обыски не только у Дуки, но и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и должностного лица департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука.

Всего детективы НАБУ совместно с прокурорами САП провели около 70 обысков по всей территории страны. Следствие установило, что в синдикат входили должностные лица полиции, прокуратуры и криминальные авторитеты, которые прикрывали наркотрафик, производство контрафактных сигарет и фальшивых денег.

В СБУ официально заявили, что полностью содействуют законным процессуальным действиям и поддерживают беспристрастное следствие. В то же время руководство Нацполиции отстранило своих сотрудников, фигурирующих в деле, на период проведения служебного расследования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, масштабная операция направлена на полную ликвидацию сети нелегальных бизнесов, которые годами пользовались покровительством отдельных силовиков.