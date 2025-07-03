Военный и государственный деятель, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский, вспоминая в эфире 24 Канала тот период, рассказал, что была проведена спецоперация, чтобы не допустить этого.

Смотрите также ГУР разбило российскую ПВО С-400 в Крыму: уничтожены радары и пусковая установка

Воспоминания о спецоперации в Крыму

Действия сепаратиста Мешкова вызвали обеспокоенность среди руководства разведки и СБУ. Участники спецоперации прибыли в Симферополь, чтобы не дать ему захватить СБУ. Сотрудникам подразделения спецназначения "Альфа" удалось взять здание под свой контроль.

Скипальский отметил, что первым подразделением в Севастополе при структуре Черноморского флота была военная контрразведка, которая в декабре 1991 года приняла присягу под его руководством на верность Украине. Это, с его слов, тогда вызвало шок в России.

Всю подрывную деятельность мы уже там накрыли, но оставалось территориальное управление Крыма, где были все "вчерашние". Безусловно, что здесь в центре была принята решительная позиция разобраться... (с ситуацией в Крыму – 24 Канал),

– рассказал Скипальский.

Генерал-лейтенант отметил, что военная разведка в тех событиях сыграла свою важную роль.

Тогдашнее руководство Крыма, которое было вокруг сепаратиста Мешкова, самолетом прилетело и мы договорились у меня на рыбацком острове, эти люди вернулись и выполнили, мягко говоря, просьбу военной разведки и "мешковщина" закончилась,

– озвучил Скипальский.

Авторитет сепаратиста Мешкова начал падать. У 1995 году Верховная Рада Украины отменила должность "президента Крыма" и Мешков покинул полуостров.