Закрыл женщину в магазине, а затем раздались выстрелы: полиция задержала стрелка в Тернополе

В Тернополе полиция задержала стрелка / Национальная полиция Украины
В четверг, 5 ноября, в Тернополе вооруженный мужчина заблокировал управляющую магазином в служебном помещении. Впоследствии из закрытого кабинета раздались два выстрела.
Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
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Что известно об инциденте?
В четверг, 5 ноября, около 11:00 в полицию поступило сообщение об инциденте в торговом центре. Неизвестный закрыл управляющую магазином в кабинете. Впоследствии раздались два выстрела.
Правоохранители немедленно приступили к оперативным действиям. По состоянию на 11.35 силовики проводят неотложные мероприятия по локализации и задержанию нападающего.
Правоохранители немедленно начали оперативные меры по локализации и задержанию нападающего. Они оцепили территорию вокруг заведения и пытаются урегулировать ситуацию без жертв. В полиции призвали граждан не приближаться к месту проведения операции.
Около 12:00 спецназовцы КОРД задержали злоумышленника. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным местным жителем 1973 года рождения проводятся первоочередные следственные действия.
КОРД обезвредил злоумышленника / Национальная полиция Украины
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Напомним, в Святошинском районе Киева 24 октября конфликт между мужчинами перерос в стрельбу из травматического оружия. В результате ранений один из пострадавших погиб, еще одного участника столкновения с травмами госпитализировали.
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