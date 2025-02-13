Наджат Маалла Мджит – спецпредставитель Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей посетила Цифровой образовательный центр (DLC) в Ришельевском лицее Одессы, где состоялся тренинг по психосоциальной поддержке для подростков "Поддержи своих друзей", информирует 24 Канал.

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Этот тренинг стал ярким финальным аккордом большой годовой программы по обучению учащихся учреждений профессионально-технического образования навыкам психоэмоциональной поддержки себя и сверстников по принципу "равный – равному". Также обсудили один из основных вызовов, который стоит перед системой образования Украины – наверстывания образовательных потерь.

Наджат Маалла Мджит пообщавшись с участниками тренинга, высоко оценила эти мероприятия и программу в целом. Мероприятие посетили и другие высокие гости:

Мунир Мамедзаде – Глава ЮНИСЕФ в Украине,

Tea Мачаидзе – специалист по защите детей Офиса Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей,

Ритис Паулаускас – Постоянный представитель Литвы при ООН, а также представители Одесского офиса ЮНИСЕФ.

Для нас действительно важно приехать в Одессу и выразить поддержку одесситам, одесским детям. А также донести сообщение, что мы останемся с вами, что бы ни понадобилось. И, конечно, для нас очень важно видеть стойкость одесситов. Многие из вас остались. Вы переживаете большой стресс из-за российских атак здесь, но вы действительно держите линию. И мы искренне благодарны за то, что люди в Украине борются. И мы как только можем будем помогать из Европы,

– Ритис Паулаускас, Постоянный представитель Литвы при ООН.

"Рад посетить один из Цифровых образовательных центров сегодня, разработанный Ассоциацией инновационного и цифрового образования. Это один из ключевых сервисов, который мы основали вместе для детей во время войны. Но обучение постоянно прерывается, как вот сейчас, но им приходится учиться. Мы также увидели, что речь идет не только о восстановлении обучения или наверстывания потерь в обучении, но и о том, чтобы дети могли общаться, наблюдать за своим психическим здоровьем, иметь необходимые навыки, чтобы завтра вернуться к нормальной жизни и внести вклад в восстановление этой страны", – заявил Мунир Мамедзаде – Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей впервые посетила Украину / Фото ЮНИСЕФ

Наша команда очень тщательно подходила к этому проекту, ведь ментальное здоровье детей – это один из важнейших приоритетов. Программа, по которой происходило обучение, была разработана специалистами ЮНИСЕФ и Save the children, адаптирована нашими психологами и получила официальный гриф Министерства образования и науки Украины, который позволяет использовать эту программу во время учебного процесса в учебных заведениях,

– рассказывает заместитель Председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

Сейчас в 46 Цифровых образовательных центрах в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – совместном проекте ЮНИСЕФ и Ассоциации инновационного и цифрового образования, который занимается проблемами восполнения образовательных потерь, – учатся и получают психологическую поддержку более 70 000 детей.

До конца текущего учебного года будет охвачено 40 000+ учеников с 1 по 11 классы – в первую очередь тех, кто не имеет доступа к оффлайн обучения, внутренне перемещенные лица, дети с инвалидностью и тому подобное. За 12 месяцев было проведено 8 000+ тренингов, участие в которых приняли 30 000+ подростков и 2 000+ родителей, а также сейчас курс повышения квалификации по первой психологической помощи уже прошли 80 000+ педагогов.

Подытоживая мероприятие, заместитель Председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко сказал: "Миссией образования является подготовка ребенка к успешной жизни, помочь, прежде всего, сформировать устойчивые жизненные принципы, важные человеческие ценности и национальную идентичность. Именно поэтому, в наших центрах мы проводим обучение от восполнения образовательных потерь и психосоциальной поддержки, до уроков для жизни, школы блогеров и СТЭМа. При этом используем собственные образовательные платформы с самыми современными образовательными технологиями виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, искусственного интеллекта (AI) и т.д.".