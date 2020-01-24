Спецоперация имени Путина, или Почему кремлевская пирамида вскоре рухнет

За двадцать лет путинского правления пора бы уже привыкнуть: всякая перемена во власти разрабатывается и осуществляется Владимиром Путиным как спецоперация.

Готовится в абсолютной тайне, проводится стремительно. При этом зрители, к которым относится все подведомственное население и, что еще смешнее, те, кто вроде бы участвует во всех этих ужимках и прыжках, еще долго ежатся, вертят головой, как если бы их неожиданно обкакала птичка, и спрашивают себя: "А что же это, черт побери, было?" Вспомним увольнение Касьянова. Вспомним назначение Зубкова, когда замысел главного начальника не понял даже его ближайший конфидент Сергей Иванов.

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Вот и теперь Владимир Путин обеспечил работой сонмы пикейных жилетов, именуемых политологами. Сперва объявил о поправках в Конституцию, которые на первый взгляд означали некоторое перераспределение полномочий от президента в сторону парламента, заодно вписывали в Основной закон страны некий Госсовет, в котором угадывался некий орган, находящийся над всеми тремя ветками российской власти. Можно было предположить, что, возглавив его, главный начальник сможет править вечно. Примеры есть – и не только казахский вариант, где Нурсултан Назарбаев является пожизненным главой Совета безопасности. Можно вспомнить и о Дэн Сяопине, который, покинув высшие посты, оставил за собой должность председателя Центрального военного совета. В общем, все выглядело более-менее понятным.

Но затем начались странности. Президентские поправки были экстренно внесены в Госдуму. Тут же выяснилось, что новых полномочий у парламента нет вовсе. И даже наоборот. Обещание начальника отдать думцам право предлагать кандидатуру премьера, как корова языком слизала. При этом загадкой осталось, зачем Путин учреждал специальную народную комиссию по поправкам, если ей дали провести только организационное заседание. Дальше – больше.

Премьер Медведев поведал, что конституционная реформа требует отставки правительства. Если бы он заявил при этом, что решительно не согласен с предлагаемыми переменами, то было бы логично. Однако он горячо поддержал путинские новации, получив не существовавший доселе пост заместителя председателя Совета безопасности, полномочия которого будут определены президентом. Ну, если он, президент, захочет. При этом совершенно непонятно, зачем распускать правительство при яро демонстрируемой лояльности. Уж не задумал ли Медведев переворот. Но тогда он должен был бы вступить в сговор с кем-то из силовиков. Но убрали нескольких совсем уж одиозных министров "социально-экономического блока" и назначили нового Генпрокурора. При этом нам все время рассказывают: в жизни страны происходит что-то страшно серьезное. Вот Путин сокращает визит в Израиль из-за ситуации с правительством. Остается только гадать, что же такое происходит под кремлевским ковром, если это требует повседневного путинского контроля.

При этом решительно никто не может внятно рассказать, зачем это все нужно. Конечно, все можно объяснить бардаком, который характерен для путинской системы управления государством: кто первым добежал до уха государя, тот и прав. Сначала некто убедил Путина в полезности и необходимости конституционных поправок и создания конституционной комиссии. Потом кто-то другой, услышав президентское послание, схватился за голову: "Что же вы творите?!!" — и переубедил главного начальника. В итоге инициативы стали править на коленке, будучи уверены, что "пипл схвает". Впрочем, мне кажется, что, скорее всего, имеем дело с некоей спецоперацией.

В конце концов люди в старости склонны действовать по схемам, усвоенным в молодые годы. Можно допустить, что тут имеет место специально созданная дымовая завеса. Если для большинства подведомственного населения прикрытием является обещание внести к Основной закон требование индексации пенсий, то людей, читающих буквы, должны сбить с толку постоянные ложные пассы и перемены направлений. С тем, чтобы глубоко-глубоко спрятать нечто, ради чего вся эта свистопляска и была затеяна. Вот даже совсем молодые люди интересуются у Путина, а не желает ли он стать наставником будущего президента. С таким же успехом можно предположить, что через некоторое время Путин учредит наследственную монархию. Выйдет к народу и скажет: озабочен, мол, будущим транзитом. Видите, пробовал и так, и эдак, а ничего не выходит. Поэтому решил стать царем. И теперь без суеты смогу подготовить наследника. Смотрите, как все эти Дании, Швеции с Норвегиями как хорошо живут. А все потому, что короли там наличествуют. Которые выше стоят грязной политики и посему являются важнейшим стабилизирующим фактором в жизни государства. Впрочем, можно придумать еще десяток аналогичных умозрительных сценариев. "Вы можете сказать, что им придет в голову? – Все, что угодно!"

Однако при всей удобности ведения политики в стиле спецоперации у такого подхода есть и очевидные издержки. Огромное количество, десятки, если не сотни тысяч чиновников чувствуют себя даже не пешками, а так – пылью на путинской шахматной доске. Конечно, можно сказать, что за двадцать лет с помощью целенаправленной селекции была выведена особая чиновничья порода – абсолютно бесхребетные люди, отправляющиеся на госслужбу исключительно для того, чтобы набить карман. Однако не будем забывать – эти люди ведут масштабные проекты, они обладают несомненными организаторскими талантами, они не могут не хотеть, чтобы высшая власть уважала их.

Сейчас же они наблюдают, как Путин с глубоким презрением переставляет своих ближайших сотрудников, ничуть не заботясь о том, чтобы сообщить им о своих стратегических замыслах. Им надо как-то объяснить себе, почему их считают дерьмом. При царе чиновник мог верить, что выполняет волю помазанника Божьего. В советские времена – мог сказать, что он солдат партии, которая воплощает некую "коллективную волю" народа. Но теперь никакие отмазки не работают. Мало того, что путинскую пирамиду власти яростно трясет. Главное, что ни на одном этаже этой пирамиды не понимают смысл этого трясения. В чиновничестве не может не нарастать раздражение. И однажды оно проявит себя в полной мере…

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