По словам народного депутата, его грузинский коллега цинично отказался приехать. Об этом Руслан Стефанчук сообщил в своих социальных сетях.
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Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили,
– написал глава ВРУ.
"Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия. В качестве примера такой мощной поддержки он привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, вроде ООН", – продолжил нардеп.
Поддержка грузинского народа
Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина "ценит поддержку братского грузинского народа".
Единственное, что порождает у меня чувство неописуемой тревоги, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружескую страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки?
– объяснил спикер.
"Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения", – добавил глава Верховной Рады.
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