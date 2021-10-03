Он прибыл на участок с самого утра 2 октября и был одним из первых, кто успел там проголосовать. Впрочем, Кучава нарушил запрет на агитацию.

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Глава парламента должен оплатить штраф

Политик надел защитную маску с символикой партии "Грузинская мечта", членом которой он является, и тем самым нарушил избирательные правила. Этот факт уже подтвердила пресс-секретарь грузинского Центризбиркома Хатуна Иоселиани. Она заверила, что дальше комиссия будет действовать в соответствии с законодательством. За такое нарушение председателю парламента грозит штраф в размере 2 000 лари. Это около 670 долларов или 17 800 гривен.

Как Кучава объяснил свой поступок

Как рассказал председатель грузинского парламента, надевая маску, он просто не обратил внимание на то, какую именно. Политик согласился, что это не освобождает его от ответственности за нарушения, и понимает, что теперь вынужден оплатить штраф.

Обратите внимание! Позже в этот же день на аналогичном нарушении "поймали" соратника Кучавы, кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе.

Победу празднует как власть, так и оппозиция

Различные экзит-поллы свидетельствуют о разных результатах голосования на местных выборах в Грузии. Праздновать уже начали и правящая "Грузинская мечта", и оппозиционные партии – каждый верит именно в свою победу. Поэтому пока ЦИК не объявит официальные результаты, в стране будет настоящая интрига.

Отметим, что 2 октября граждане Грузии избирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло). Явка на голосовании достигала почти 52%.