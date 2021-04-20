Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта
22 апреля в 15:00 в PM Hall пройдет Sports Talk Club, организованный компанией Parimatch в рамках проекта PM Education. В этот раз встреча экспертов будет посвящена изучению спроса на спортивные события со стороны женской аудитории.
Источник:Parimatch
Спикерами Sports Talk Club станут генеральный менеджер женского английского футбольного клуба Leicester City Jade Morgan, телеведущая, инфлюенсер и благотворительница Александра Лобода и вице-чемпионка мира в баскетболе 3х3, менеджер женского баскетбольного клуба "Будивельник" Евгения Спитковская.
Эксперти обсудят тренд последних лет, который связан со стремительным ростом популярности женских командных видов спорта. Согласно последним опросам в Англии, более 40% девушек в возрасте 16 – 34 лет хотят играть в футбол. Чемпионат мира по регби среди женщин смотрели 33,9 миллиона зрителей. По данным Nielsen 56% аудитории были мужчинами, что рушит стереотип о нежелании мужчин смотреть женские виды спорта. Этот тренд видят и компании, благодаря чему спонсорские контракты в женском спорте выросли в несколько раз за последние годы.
Parimatch, как меценат спорта № 1 в Украине поддерживает это направление. Являясь представителем официального бизнеса, бренд первым в стране получил лицензию на ведение букмекерской деятельности и теперь планирует увеличить поддержку спорта.
Чтобы принять участие в Sports Talk Club необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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