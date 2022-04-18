Как отметил американский дипломат Роберт Пирсон, имперские амбиции Владимира Пунита не ограничиваются только Украиной. Он убежден, что в списке потенциальных жертв России есть еще ряд стран, и это не только Эстония, Латвия и Литва.

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Список потенциальных жертв России значительно шире

Так, подчеркивает Роберт Пирсон, в списке потенциальных жертв страны-агрессора действительно есть Литва, Латвия и Эстония. Но кроме них в него входят также Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария. Более того, даже Молдова, которая не является членом НАТО.

Соответствующее предположение дипломата в очередной раз доказывает, что Россия прикрывается вероятным нападением альянса, чтобы легитимизировать свои имперские амбиции.

Пирсон также добавил, что даже после проигрыша Украине Путин будет пытаться усилить свое военное присутствие на Западе. Поэтому он буквально заставит официальный Минск подчиниться Москве. А сделает это для того, чтобы российские войска на постоянной основе на территории Беларуси, как это происходит в Сирии и Казахстане.

Не исключается также активизация деятельности в Калининграде и вдоль границ России со странами Балтии. Таким образом страна-агрессор будет запугивать Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а также Германию.

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