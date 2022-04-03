Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что убийства гражданских украинцев – не ошибка исполнителей, а спланированный геноцид украинского народа. Об этом чиновник написал на своей странице в твиттере 3 апреля, после того, как в сети обнародовали ужасные доказательства военных преступлений рашистского нашествия в Киевской области.

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Подоляк подчеркнул, что российские солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Однако за ними всегда следовали мобильные крематории.

Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

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