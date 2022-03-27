Стефанчук подчеркнул, что его позиция осталась неизменной: состояние, нажитое на крови и слезах украинских граждан, не принесут никому благосостояния.
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Он убежден, что все международные компании, которые до сих пор работают на территории России, полностью понимают свое отношение к тому, что происходит в Украине.
Хочу напомнить: в сплав пули, которая пронзает сердце украинского патриота, входит, в частности, часть налогов иностранных компаний, которые не вышли из страны-агрессора,
– пояснил глава украинского парламента.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину с рынка страны-агрессора ушло немало мировых компаний. Однако до сих пор остаются те, что продолжают бизнес на крови украинцев. По исследованию ученых Школы менеджмента Йельского университета, по состоянию на 24 марта ситуация с международными компаниями на рынке России такова:
- 169 полностью отказались от присутствия на рынке страны-агрессора;
- 191 "временно остановили деятельность", впрочем, готовы при случае вернуться;
- 56 остаются на рынке, но прекращают инвестиции в Россию;
- 30 не уходят, но сокращают свои операции;
- 36 никоим образом не отреагировали на события в Украине.
Компании, которые остаются в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала
Добавим, что многие компании вышли с рынка России именно благодаря общественному давлению. Поэтому стоит не прекращать бойкотировать товары компаний, которые выбирают деньги, а не человеческие жизни.
Как присоединиться к бойкоту
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации о компаниях, которые остались в России. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или даже гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под головными офисами компаний. Чтобы приобщиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
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