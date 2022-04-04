Для того чтобы организовать отправку гуманитарной помощи, нужно обратиться в одно из представительств компании в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции.

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В кратчайшие сроки помощь будет передана на склад компании во Львове, а затем – Львовской военной администрации, которая занимается сортировкой и передачей посылок аккредитованным благотворительным организациям в разных регионах Украины.

Среди таких организаций – благотворительные фонды "Крила надії", "Відкриті Очі", "Повернись живим", "Відродження захисників України" , а также Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы, Военно-медицинский клинический центру Западного региона, Львовский областной клинический перинатальный центр и другие.

С начала войны в Украине Meest уже доставил в страну более 3500 тонн гуманитарной помощи.