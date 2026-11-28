В ведомстве также оценили последствия атак для российской морской логистики.

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Как выглядит Крымский мост после ударов ВСУ?

Британская разведка опубликовала спутниковые снимки незаконно построенного Крымского моста, на которых можно увидеть последствия украинских атак. Соответствующие материалы обнародовало Министерство обороны Великобритании.

По оценке британской разведки, после второго удара обрушилась арочная конструкция автомобильной части моста. Из-за этого движение судов на соответствующем участке заблокировано.

Спутниковые фото поврежденного Крымского моста / Минобороны Великобритании

Третья атака повредила железнодорожную часть переправы вблизи арки, на которой заметны следы пожара. В то же время разведчики предполагают, что один из железнодорожных путей может оставаться пригодным для движения поездов.

Разрушения Крымского моста после атак ВСУ / Минобороны Великобритании

В британском Минобороны также обратили внимание на российскую противовоздушную оборону вблизи моста. По их данным, два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", расположенные примерно в 2,4 километра от разрушенной автомобильной секции, не смогли отразить украинские атаки.

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Повреждения Крымского моста ограничили морскую логистику россиян.

Вероятно, суда, находящиеся в Азовском море, не смогут осуществлять прямой проход в Черное море, пока водные пути не будут расчищены– говорится в сообщении разведки.

Напомним, Владимир Зеленский хочет, чтобы " Крымский мост был полностью разрушен ", и сообщил об этом украинским военным командирам. Украина готовит повторный удар по незаконной переправе, которую Силы обороны атаковали в середине ноября.

В ночь на 18 ноября ракетная бригада ВМС Украины выпустила по мосту значительное количество ракет "Нептун". После этого военные начали сворачивать пусковые установки, чтобы избежать российского поражения. Примерно в два часа ночи бригада узнала, что часть дорожного полотна и одна из опорных арок моста обрушились.

На следующую ночь украинские военные повторно атаковали переправу, сосредоточившись на железнодорожной части, которая понесла еще большие повреждения. Только после второй атаки военные узнали, что приказ о ее проведении отдал лично Зеленский.