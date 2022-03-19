Кто обнаруживает вражеские самолеты и ракеты

За выявление потенциальной воздушной угрозы в Украине отвечают радиолокационные подразделения Воздушных сил ВСУ. Между моментом фиксации самолета/ракеты и запуском сирены проходят считанные минуты, а может даже меньше минуты.

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Как работает система оповещения тревоги / Инфографика SPRAVDI

Обратите внимание! Если ракета летит из акватории Черного моря в Киев со скоростью 800 км/ч, то у киевлян более часа, чтобы укрыться. Если она летит с территории Беларуси, например, в 300 километрах от украинской столицы, то времени гораздо меньше – где-то 20 минут.

Это при условии, что она долетает до цели и ее не сбивает украинское ПВО.

Как работает система оповещения тревоги / Инфографика SPRAVDI

Как определяют города, в которых включается сирена?

Воздушные силы фиксируют маршрут следования ракеты – примерно ее курс из точки А в точку Б, и предполагают, что в процессе она может изменять свой курс справа, слева или вообще пропасть с радаров.

Поэтому, если ракета летит из акватории Черного моря в Винницу, тревога сначала объявляется в Одессе, за ней включается Николаев, Умань, Тульчин, Немиров и Винница. За Винницей могут быть Житомир и Луцк.

Видят ли Воздушные силы все воздушные угрозы ? Нет.

Если в вашем городе был прилет, но перед этим не включали сирену, это значит, что Воздушные силы не увидели самолет или ракету. Выявить все угрозы невозможно.

Как работает система оповещения тревоги / Инфографика SPRAVDI

Уведомление "воздушная тревога" означает, что летит вражеский самолет, "ракетный удар" – что летит ракета.

То есть большинство воздушных тревог извещают нас именно о прилете вражеских самолетов. Впрочем, следует учитывать, что крылатая ракета может вылететь и из самолета.

Есть ли объекты, которые фиксируют ПС, но из-за которых не включают тревогу?

Нет. После всех обнаруженных объектов, даже если они небольшие, включается сирена.





Как работает система оповещения тревоги / Инфографика SPRAVDI

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