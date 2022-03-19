Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
К теме За день гумкоридорами удалось вывезти более 6 600 человек
Донецкая область
- Из Мариуполя в город Запорожье – выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.
- Из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезли около 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.
Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск. Завтра на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут с 9:00. Отправление в Запорожье в 11.00
Также работают над организацией транспорта по вывозу мариупольцев из Портового, Мелекино и Никольского.
Киевская область
- Из села Бервица в Бровары – вывезено 500 человек.
- Из Бучи в поселок Белогородка – эвакуировали 320 человек.
- Из поселка Богдановка в Бровары – 1000 человек.
Не состоялась эвакуация из Бородянки в Белую Церковь. Маршрут сорвался из-за обстрелов россиян. Автобусы остаются там и смогут начать эвакуацию людей из Бородянки завтра утром.
Луганская область
- Из Лисичанска в Бахмут – уехали 160 человек.
- Из Северодонецка в Бахмут – 160 человек,
- Из Рубежного в Бахмут – 45 человек,
- Из Попасной в Бахмут – 310 человек.
В эти города также были доставлены гуманитарные грузы – продукты и медикаменты.
Херсонская область
Оккупанты остановили 14 фур с гуманитарной помощью для городов Херсонской области. Помощь не дали доставить.
Какие коридоры планируют завтра
Сегодня планируют маршруты эвакуации для населенных пунктов Киевской области. Также продолжить эвакуацию мариупольцев в Запорожье и доставку гуманитарных грузов в Харьковской области.
Важно – Беженцы из Мариуполя рассказывают, как выходили из блокады: