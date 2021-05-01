Сразу 7 стран ЕС в мае начнут испытания COVID-паспортов, – СМИ
Греция станет одной из первых стран Евросоюза, которая будет тестировать COVID-паспорта. В целом все государства ЕС разделят на 3 группы.
Источник:Ekathimerini
СМИ со ссылкой на европейского чиновника сообщают, что в первую группу также войдут Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.
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Испытание COVID-паспортов для государств первой группы начнется уже во время второй недели мая.
Страны второй группы пока не назвали, однако известно, что в них войдет Кипр.
Принадлежность каждой страны к группам будет определять ее техническая готовность выдавать сертификаты.
Европейский чиновник также рассказал, что "зеленый цифровой сертификат" будет технически готов 1 июня, а полностью заработает с 30 июня.
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