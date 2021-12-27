Как оказалось, путешественники не смогли показать никаких COVID-документов. Когда они прибыли в аэропорт, не имели ни отрицательного ПЦР-теста, ни повторной прививки.

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Туристов сразу вернули обратно

В правоохранительных органах рассказали, что большую часть туристов сразу вернули обратно. Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря.

Правила въезда в Австрии ужесточили

С 25 декабря в Австрии сделали жестче правила въезда для туристов из стран, наиболее пострадавших от Омикрона:

Великобритании;

Нидерландов;

Дании;

Норвегии.

Путешественников именно из этих государств пускают в Австрию только после отрицательного ПЦР-теста или бустерной дозы вакцинации. Если таких документов у лиц нет, то они должны находиться на карантине.

Какая ситуация в Австрии с коронавирусом: актуальное

По состоянию на 27 декабря 2021 года, в Австрии всего зафиксировали 1 266 103 инфицированных коронавирусом.

Из них – 13 650 человек умерли, в то же время выздоровели 1 223 628 больных.

В ноябре и декабре в государстве был 3-недельный карантин. После этого уровень заболеваемости снизился. Но по прогнозам экспертов, из-за Омикрона надо ждать новое обострение.

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