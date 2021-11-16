Последний заменит в ВР Ирину Верещук, которая возглавила Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Все трое "слуг" приняли присягу во время заседания 15 ноября.

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Уважаемые народные депутаты, поздравляем вас со вступлением в должность и желаем соблюдать присягу,

– отметил Руслан Стефанчук.

ЦИК зарегистрировала нардепов

"Слуг" Сергея Козыря и Виталия Войцеховского избрали на промежуточных выборах народных депутатов 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года избрали Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список провластной политической силы.

Обратите внимание! Центральная избирательная комиссия во время заседания 9 ноября признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука новыми депутатами Верховной Рады Украины.

Сразу трое "слуг" приняли присягу новых нардепов: смотрите видео