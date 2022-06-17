Так, в результате утренних обстрелов Николаева погибли два человека. Еще 20 получили ранения. 16 раненых госпитализировали в больницы, поскольку 4 от госпитализации отказались. Также известно, что среди раненых – 2 ребенка.

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Оккупанты снова били по жилым домам

В результате ракетных ударов по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещение спортивного клуба и промышленный объект.

В домах повреждены кровли и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь. Есть и квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены.

В настоящее время на местах работают коммунальные службы города. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери. Аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго" отрабатывают свои объекты.

Людям оказывают необходимую помощь и убежище

В сотрудничестве с волонтерами местные власти организовали подвоз питьевой воды и горячего питания. Людям, нуждающимся в временном размещении через разрушенное оккупантами жилье, уже предоставили убежище.

Добавим, что сейчас в Николаеве обустраивают убежище для людей , которые потеряли свои дома из-за полномасштабной войны. Там будет 10 жилых комнат и необходимые помещения общего пользования (кухня, туалет, душевая). Сейчас в убежище идет ремонт.

Предыдущие обстрелы Николаева

В ночь на 16 июня российские кафиры обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева. Враги повредили 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крышу и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. На месте работали наши коммунальщики и представители администрации района. Они выдали людям пленку для окон и зафиксировали все повреждения.

Предварительный ракетный обстрел по Николаеву произошел 15 июня – россияне также били по жилому кварталу. Попали в четырехэтажный жилой дом, повредили 6 квартир. В результате удара были пострадавшие. Обошлось без жертв.

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