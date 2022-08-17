Об этом 24 каналу сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что пока нет деталей последствий взрывов.

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"Боеприпасы накапливали на территории, прилегающей к Херсонской области. Джанкой является транспортным узлом как автомобильных путей, так и железнодорожного транспорта. Разумеется, то, что перебрасывают с территории россии, идет по мосту через Керчинский пролив и доезжает в Джанкой. Далее технику распределяют", – отметил председатель Меджлиса.

Атака снизила потенциал

Сгоревшее на складах оружие должно было убивать украинцев. Чубаров считает, что удар 16 августа существенно снизил потенциал оккупантов, учитывая предстоящие атаки против материковой Украины.

Эксперты говорят, что среди уничтоженного есть системы зенитного ракетного огня. Они должны были быть перемещены на территорию Херсонской и Запорожской областей,

– сказал Чубаров.

Что происходит в Джанкое

По словам Чубарова, оружие на складе детонировало часами. Оккупанты окружили периметр поражения в радиусе 5 километров. Кроме того, началась эвакуация 2 тысяч человек.

Глава Меджлиса отметил, что на трансформаторной подстанции города повреждено полотно. В настоящее время в Джанкое нет железнодорожного сообщения.

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