Среди иностранных лидеров украинцам больше всего нравится Лукашенко, – опрос

Среди лидеров других стран украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Да, 66% опрошенных к нему относятся положительно. В то же время, больше всего не любят российского президента Владимира Путина.

Зато лишь 15% оценивают Александра Лукашенко негативно, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Знайте больше: Уровень доверия к Зеленскому снизился, – опрос Как украинцы относятся к другим иностранным лидерам? К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно – 17%.

положительно относятся опрошенных, отрицательно – 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, еще 27% – затруднились ответить.

положительно относятся отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, еще 27% – затруднились ответить. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно – 17%, не знают такого – 15%, затруднились с оценкой – 29%.

положительно относятся отрицательно – 17%, не знают такого – 15%, затруднились с оценкой – 29%. К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно – 6%, не знают его – 30%, затруднились оценить – 30%.

положительно относятся отрицательно – 6%, не знают его – 30%, затруднились оценить – 30%. К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно – 11%, не знают его – 27%, не определились – 30%.

положительно относятся отрицательно – 11%, не знают его – 27%, не определились – 30%. К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно – 42%, затруднились оценить – 25%.

положительно относятся отрицательно – 42%, затруднились оценить – 25%. К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно – 20%, не знают его – 22%, затруднились ответить – 30%.

положительно относятся отрицательно – 20%, не знают его – 22%, затруднились ответить – 30%. Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 17% – положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Как относятся к иностранным лидерам / Источник: ratinggroup.ua Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 29 октября – 4 ноября 2019 года среди 300 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.