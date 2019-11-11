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      Среди иностранных лидеров украинцам больше всего нравится Лукашенко, – опрос

      15 Читати новину українською
      Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров
      Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров / ТАСС

      Среди лидеров других стран украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Да, 66% опрошенных к нему относятся положительно. В то же время, больше всего не любят российского президента Владимира Путина.

      Зато лишь 15% оценивают Александра Лукашенко негативно, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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      Как украинцы относятся к другим иностранным лидерам?

      • К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно – 17%.
      • К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, еще 27% – затруднились ответить.
      • К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно – 17%, не знают такого – 15%, затруднились с оценкой – 29%.
      • К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно – 6%, не знают его – 30%, затруднились оценить – 30%.
      • К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно – 11%, не знают его – 27%, не определились – 30%.
      • К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно – 42%, затруднились оценить – 25%.
      • К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно – 20%, не знают его – 22%, затруднились ответить – 30%.
      • Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 17% – положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.


      Как относятся к иностранным лидерам / Источник: ratinggroup.ua

      Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 29 октября – 4 ноября 2019 года среди 300 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Лукашенко Владимир Путин
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