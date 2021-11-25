Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник напомнил, что сначала продолжительность действия COVID-сертификатов составляла полгода. Впоследствии ее продлили до года.

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Если снова продлят, например, с 365 дней до 1,5 или 2 лет, то надо будет просто перегенерировать COVID-сертификат в "Дии",

– подчеркнул Баник.

Когда украинцы получат тысячу "за вакцинацию"

Баник отметил, что задачу запустить "тысячу за вакцинацию" для привитых украинцев поставили уже на конец 2021 года.

В то же время точную дату сказать пока невозможно. Профильные органы власти уже формируют финальное видение.

Сначала необходимо разработать нормативно-правовые акты. Они определят, кто имеет право на услугу, а также – как она будет работать.

В дальнейшем "Дия" будет осуществлять техническую реализацию.

Уже известно, что услуга будет доступна год.

Заметьте! Полную версию "О пунктах поддержки "Дии", COVID-сертификаты и 1000 за вакцинацию: интервью с Мстиславом Баником" читайте здесь.