Об этом командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил в эфире 24 Канала.

Провал наступления России и колоссальные потери врага

По его словам, 3-й армейский корпус и другие подразделения успешно разгромили наступательную группировку врага. Бойцы выполнили чрезвычайно сложную задачу и сорвали стратегические планы захватчиков по оккупации региона.

Силы обороны совершили по сути невозможное. Они сорвали намерения и планы противника по обходу Славянско-Краматорской агломерации и, как следствие, замыканию "клещей" для дальнейшей оккупации Донбасса,

– отметил Федоренко.

Несмотря на тактический провал захватчиков, интенсивность боевых действий в Донецкой области остается крайне высокой, в частности на направлении Родинского. Противник постоянно задействует авиацию, тяжелую артиллерию и беспилотники для попыток прорыва. В то же время силы беспилотных систем наносят оккупантам существенные потери: только за этот месяц они ликвидировали около 10 000 захватчиков, большинство из которых уничтожено именно на Донецком участке фронта.

Роботизация передовой и изменение тактики осенью

Военный подчеркнул, что основными задачами на фронте остаются качественная подготовка личного состава и дальнейшая роботизация боевых процессов. Применение беспилотной техники позволяет поддерживать темп боев и одновременно беречь жизни украинских военнослужащих.

Командир также отметил, что с наступлением осени возникают дополнительные трудности из-за потери маскировки в лесопосадках и на перекрестках. В связи с этим подразделения адаптируют свои подходы и все чаще переходят на использование гусеничных роботизированных комплексов.

Ранее отмечалось, что в ходе операции "Вивальди" украинским защитникам удалось ввести в заблуждение противника благодаря длительной информационной тишине и тщательно продуманным маневрам.