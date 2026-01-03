Это самый большой страх Путина, – политолог предположил, как Кремль воспримет события в Венесуэле

Трамп сообщил о проведении США операции в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его жена. Россия пока что отмалчивается и не комментирует эти события.

На это обратил внимание в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук, напомнив, что в свое время Путина очень поразила расправа над Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном и по сей день он об этом вспоминает, подчеркивая произвол.

Путин переносит ситуацию с Мадуро на себя

Россия продолжает терять своих партнеров. После Сирии – теперь Венесуэла. По словам политолога, поскольку американская администрация отступила от доктрины несения демократических стандартов и ценностей, то сейчас события разворачиваются так, что США особо не обосновывают свои действия.

Он напомнил, что претензия к режиму Мадуро со стороны США заключается в том, что он занимается поддержкой наркоторговли, а от этого страдают Соединенные Штаты, поэтому американцы решили разобраться с этим режимом. Если им это удастся, то это будет сигнал в том числе для главы Кремля.

"Это самый большой страх Путина. Он на себя будет экстраполировать эти действия против Мадуро. Ему, возможно, на него и безразлично, но формально они партнеры. Россия довольно активно продавала Венесуэле оружие, а та полностью поддерживала курс России. Не факт, что без Мадуро это все завершится, но все равно это будет соответствующим сигналом для Путина. Его больше всего интересует его собственная жизнь и безопасность", – озвучил Олещук.

События в Венесуэле россияне видят как их так называемое "сво", когда они мечтали о Киеве за три дня, подавления сопротивления, установления нужного режима, который будет реализовывать необходимую Кремлю политику. Это все несбыточные мечты российских пропагандистов.

Я вижу, как они завистливо на это реагируют. На самом деле это просто реализация стратегии, которую ранее администрация Трампа опубликовала, указывая о своей доминантности в Западном полушарии,

– отметил политолог.

Заметьте! Военный обозреватель Денис Попович высказал мнение, что если в Венесуэле американцы смогут установить нужный им режим, то как следствие – США возьмут контроль над нефтью этой страны. Тогда она упадет в цене, а это повлияет на Россию.

Спецоперация США в Венесуэле: основные сведения