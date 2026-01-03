Это самый большой страх Путина, – политолог предположил, как Кремль воспримет события в Венесуэле
- США провели спецоперацию в Венесуэле, которая является партнером России, в Кремле пока эти события не комментируют.
- Политолог Петр Олещук отметил, что Путин может воспринимать ситуацию с Мадуро (его вывезли из страны) как определенный сигнал для себя.
Трамп сообщил о проведении США операции в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент страны Николас Мадуро и его жена. Россия пока что отмалчивается и не комментирует эти события.
На это обратил внимание в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук, напомнив, что в свое время Путина очень поразила расправа над Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном и по сей день он об этом вспоминает, подчеркивая произвол.
Путин переносит ситуацию с Мадуро на себя
Россия продолжает терять своих партнеров. После Сирии – теперь Венесуэла. По словам политолога, поскольку американская администрация отступила от доктрины несения демократических стандартов и ценностей, то сейчас события разворачиваются так, что США особо не обосновывают свои действия.
Он напомнил, что претензия к режиму Мадуро со стороны США заключается в том, что он занимается поддержкой наркоторговли, а от этого страдают Соединенные Штаты, поэтому американцы решили разобраться с этим режимом. Если им это удастся, то это будет сигнал в том числе для главы Кремля.
"Это самый большой страх Путина. Он на себя будет экстраполировать эти действия против Мадуро. Ему, возможно, на него и безразлично, но формально они партнеры. Россия довольно активно продавала Венесуэле оружие, а та полностью поддерживала курс России. Не факт, что без Мадуро это все завершится, но все равно это будет соответствующим сигналом для Путина. Его больше всего интересует его собственная жизнь и безопасность", – озвучил Олещук.
События в Венесуэле россияне видят как их так называемое "сво", когда они мечтали о Киеве за три дня, подавления сопротивления, установления нужного режима, который будет реализовывать необходимую Кремлю политику. Это все несбыточные мечты российских пропагандистов.
Я вижу, как они завистливо на это реагируют. На самом деле это просто реализация стратегии, которую ранее администрация Трампа опубликовала, указывая о своей доминантности в Западном полушарии,
– отметил политолог.
Заметьте! Военный обозреватель Денис Попович высказал мнение, что если в Венесуэле американцы смогут установить нужный им режим, то как следствие – США возьмут контроль над нефтью этой страны. Тогда она упадет в цене, а это повлияет на Россию.
Спецоперация США в Венесуэле: основные сведения
3 декабря в столице Венесуэлы были слышны взрывы. Первые прозвучали в Каракасе ориентировочно в 01:50. OSINT-аналитики предположили, что кадрах, которые распространяются в соцсетях, зафиксированы вертолеты CH-47G армии США.
Под атакой оказалась военная база в Каракасе, где проживает высшее руководство страны, дом главы минобороны и порт. Под прицелом США были также здание парламента, аэропорты, горный военный гарнизон, авиабаза. Впоследствии президент страны Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.
Позже стало известно, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены элитным подразделением специального назначения армии США. Госсекретарь Соединенных Штатов Рубио сообщил, что венесуэльский президент сейчас находится под стражей и был захвачен американскими военными для суда над ним в связи с уголовными обвинениями.