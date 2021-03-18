Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Россией вопросы, которые их волнуют. Подход нового президента США Джо Байдена будет отличаться от его предшественника Дональда Трампа.

Также Штаты будут действовать в отношении России прямолинейно. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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США будут действовать прямолинейно в отношении России

По ее словам, отношения США и России будут иметь иной вид, чем раньше.

Мы будем прямыми и прямолинейными относительно тех сфер, где у нас есть проблемы,

– отметила Псаки.

Она отметила, что Вашингтон разъярен операциями Владимира Путина, в частности:

действиями, направленными на помощь Трампу в победе на выборах в США;

отравлением российского оппозиционера Алексея Навального;

действиями Москвы по разделению Организации Североатлантического договора.

Псаки: Государства могут сотрудничать

Кроме проблем, которые вызывают беспокойство, как отметила спикер, государства имеют сферы, где они могут сотрудничать, например, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Как заявил президент минувшей ночью, россияне будут нести ответственность за совершенные ими действия", – также сказала Псаки.

Заметим! Псаки выступила через несколько часов после заявления Байдена относительно Путина. Президент США подтвердил, что глава России является убийцей. Госдепартамент поддержал гаранта Штатов.