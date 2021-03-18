США будут действовать прямолинейно, – Белый дом об отношениях с Россией
Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Россией вопросы, которые их волнуют. Подход нового президента США Джо Байдена будет отличаться от его предшественника Дональда Трампа.
Источник:Белый дом
Также Штаты будут действовать в отношении России прямолинейно. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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США будут действовать прямолинейно в отношении России
По ее словам, отношения США и России будут иметь иной вид, чем раньше.
Мы будем прямыми и прямолинейными относительно тех сфер, где у нас есть проблемы,
– отметила Псаки.
Она отметила, что Вашингтон разъярен операциями Владимира Путина, в частности:
- действиями, направленными на помощь Трампу в победе на выборах в США;
- отравлением российского оппозиционера Алексея Навального;
- действиями Москвы по разделению Организации Североатлантического договора.
Псаки: Государства могут сотрудничать
Кроме проблем, которые вызывают беспокойство, как отметила спикер, государства имеют сферы, где они могут сотрудничать, например, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Как заявил президент минувшей ночью, россияне будут нести ответственность за совершенные ими действия", – также сказала Псаки.
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