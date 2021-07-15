В частности, вероятно, поговорят о санкциях против российского газопровода. О судьбе путепровода в эфире рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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Байден определился, как действовать

Он считает, что администрация Байдена более или менее определилась с тем, как действовать дальше. Хотя она и подвергается критике внутри страны, постоянно подчеркивая, что негативно относится к соответствующему проекту.

Я думаю, что санкции будут продолжаться со стороны США. Но не те санкции, которые накладываются на ключевых игроков в этом проекте, и не те санкции, которые действительно бы помешали закончить достройку этого проекта,

– отметил Дубовик.

Администрация Байдена не будет препятствовать окончанию строительства трубопровода. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на гарантиях России о транзите газа через Украину.

Газопровод достроят

Строительство "Северного потока-2" все же закончится. Но это, как отметил Дубовик, еще не означает, что его запустят.

"Затем наступает следующий этап – лицензирование и т. д. Позже – начало транспортировки газа. Но все эти этапы – отдельные и на каждом из них возможны преграды: санкции, блокирование", – подчеркнул эксперт.

Напомним! Канцлер Германии сегодня, 15 июля, поехала в Вашингтон. С собой она взяла итоги переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В частности Меркель обсудит с американским лидером "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Дубовик рассказал о судьбе "Северного потока-2": смотрите видео