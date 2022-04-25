Сейчас Украина больше нуждается в дальнобойном оружии, и Штаты делают все возможное, чтобы его предоставить. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции вблизи польско-украинской границы.

Важно США предоставит Украине дополнительное военное оружие на 800 миллионов долларов

Война изменилась – нужно другое оружие

По его словам, сейчас акцент боевых действий сместился преимущественно на востоке Украины. Поэтому есть потребность в другом оружии.

Поэтому украинцам нужно дальнобойное оружие. Вы слышали, как они нуждаются в танках. И мы делаем все возможное, чтобы оказать им такую поддержку, такую артиллерию и боеприпасы, которые будут эффективны на этом этапе боя, – сказал Ллойд Остин.

Недавно в США заявили, что предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов. Там будут артиллерийские системы, гаубицы и сотни тысяч боеприпасов.

Министр обороны США также отметил, что "многие страны собираются предоставить дополнительные боеприпасы и гаубицы".

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