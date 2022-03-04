Об этом журналистам якобы сообщил представитель Пентагона. Помощь на сумму около 240 миллионов долларов уже доставлена ​​в Украину.

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Оставшаяся часть из пакета должна прибыть в Украину в течение нескольких дней или недель, "но не дольше", как заявил чиновник.

Заметим, что на отправленном оборудовании украинцы уже раньше прошли обучение. В частности, в декабре и январе. По словам представителя Пентагона, украинцы могут "умело использовать" подавляющее большинство ввезенной военной техники.

Оружие Украине передали 14 стран

США также координируют доставку помощи в области безопасности из других стран. Всего, по словам представителя Пентагона, Украине оказали помощь уже 14 стран.

Он также заявил, что европейское командование США использует свою сеть связи с союзниками и партнерами для координации "в режиме реального времени" отправки материалов в Украину.

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