В дополнение к санкциям в отношении предприятий в тех секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности России, США хотят нарушить важнейшие цепочки поставок. Об этом 29 марта заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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Новые санкции, которые предлагают США

В общем Вашингтон планирует меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение для способности Россией управлять своей военной машиной. Это подорвет возможности России создавать и поддерживать инструменты войны, зависящие от этих ресурсов.

К этим действиям США планирует приобщить своих партнеров, которых более 30.

Эти действия мы начнем координировать с более чем 30 партнерами и союзниками, которые присоединились к нашей коалиции в ответ на вторжение России в Украину.

– заявил заместитель министра финансов США.

Кроме того, Адейемо подчеркнул, что союзники и партнеры преданы этому делу. Они планируют "принимать дополнительные важные меры по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается российское вторжение".

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