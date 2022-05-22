Поэтому в случае необходимости военная помощь не должна превышать "требования" Молдовы. Об этом заявили американские конгрессмены во время визита в Кишинев.

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Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс подтвердил, что его страна начала переговоры с Кишиневом по оружию.

Отвечая на вопросы журналистов о сдержанной общественной реакции молдавских властей на предложения западной военной помощи, конгрессмен сказал, что диалог происходит и решения будут приниматься коллективно между союзниками.

Одна из причин успеха Украины – это то, что мы работаем вместе. Мы сосредотачиваем свои усилия на том, чтобы все наши союзники работали в одном направлении, чтобы Путин не продолжал вторжение в другие страны. Диалог продолжается, и мы будем принимать решения коллективно с нашими союзниками, в том числе и Молдовой,

– сказал он.

Отметим, что во время визита в Кишинев Микс встретился с президентом Молдовы Майей Санду и другими должностными лицами, а также посетил центр украинских беженцев.

Между тем, член Республиканского комитета Майкл Маккол заявил, что Конгресс готов проголосовать за одобрение финансовой помощи таким странам, как Молдова и Грузия, поскольку "планы Путина могут легко включать страны, не входящие в НАТО".

"Поэтому мы готовы вооружить Молдову, если нас попросят об этом", – сказал Маккол.

К слову, накануне министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Молдову следует вооружить Молдову по стандартам НАТО . Все для того чтобы помочь стране защититься от российского вторжения.

Угроза вторжения России в Молдову: главное

На вторжении в Украину Россия, вероятно, не остановится. Источники 24 канала в контрразведке сообщили, что в Кремле уже разработали четкие планы вторжения в Молдову.

Россия может реализовать так называемый донбасский сценарий – нарушит территориальную целостность Молдовы и признает независимость Приднестровья, как это сделала с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Обратите внимание, что во время российско-украинской войны в непризнанном Приднестровье увеличилось количество провокаций. В частности, в конце апреля в Тирасполе раздались взрывы .

После этого в Приднестровье даже напечатали "экстренный выпуск" газеты о "кровавых терактах" и обращении, в котором руководитель квазиобразования обращается к Путину, чтобы тот "спас их от Украины".

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