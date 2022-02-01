По данным СМИ, президент США хочет договориться о газоснабжении из Катара в Европу. Причиной тому является возможность введения санкций против Кремля на случай полномасштабного вторжения в Украину.

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Россия может вызвать энергетический кризис в Европе

Введение санкций против России в случае возможного вторжения в Украину могут вызвать энергетический кризис в Европе. Именно поэтому, по данным СМИ, Байден намерен договариваться с Катаром о газоснабжении в Европу.

Во время встречи с эмиром Катара Байден назвал его страну хорошим другом и надежным партнером и упомянул эвакуацию американских военных из Афганистана летом 2021 года. Тогда Катар помогал США.

Однако эксперты, с которыми общались журналисты, убеждены, что Катар не сможет полностью предотвратить угрозу энергетического кризиса в Европе, поскольку в стране нет большого избытка газа – его экспортируют в Азии.

Чиновник администрации Байдена в разговоре с журналистами издания рассказал, что президент США и эмир Катара говорили об угрозе энергетического кризиса в Европе, однако, по его словам, США в этом вопросе планируют опираться на "многие источники". Вероятно, Катар является одним из них.

Обратите внимание! Катар является одним из мировых лидеров по добыче природного газа в мире после США и России.

Санкции против России в случае вторжения в Украину: коротко

На фоне угрозы вторжения России в Украину, Европейский Союз и США работают над санкциями, которые могут ввести сразу, если Кремль решится на агрессию.

Вице-президент США Камала Гаррис назвала санкции, которые подготовили в Вашингтоне такими, "которых еще не видел мир". В то же время госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что новые ограничения будут вводиться исключительно, если Россия начнет агрессию. Сейчас санкции помогают сдерживать аппетиты Кремля.

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