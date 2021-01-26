Министерство финансов США хочет заменить портрет на 20-долларовой банкноте. Говорится о картинке президента-рабовладельца Эндрю Джексоне.

Источник: The Guardian

Его хотят изменить на фото афроамериканки, которая боролась против рабства – Гарриет Табмен.

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Соответствующая идея по замене портрета на 20-долларовой купюре появилась в 2016 году – во время президентства Барака Обамы. Однако это решение во время своей каденции блокировал Дональд Трамп.

Новый президент США Джо Байден хочет восстановить проект. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что важно, чтобы банкноты страны отражали ее историю и разнообразие.

После переезда в Белый дом Байден убрал из Овального кабинета портрет Эндрю Джексона, который повесил Дональд Трамп.

Обратите внимание! 20 января в США состоялась инаугурация Джо Байдена. 25 января в Сенат передали резолюцию об импичменте Дональда Трампа, в документе – статья обвинения в подстрекательстве к мятежу.

Что известно о Гарриет Табмен