В США хотят изменить изображение на банкноте в 20 долларов: детали
Министерство финансов США хочет заменить портрет на 20-долларовой банкноте. Говорится о картинке президента-рабовладельца Эндрю Джексоне.
Источник: The Guardian
Его хотят изменить на фото афроамериканки, которая боролась против рабства – Гарриет Табмен.
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Соответствующая идея по замене портрета на 20-долларовой купюре появилась в 2016 году – во время президентства Барака Обамы. Однако это решение во время своей каденции блокировал Дональд Трамп.
Новый президент США Джо Байден хочет восстановить проект. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что важно, чтобы банкноты страны отражали ее историю и разнообразие.
После переезда в Белый дом Байден убрал из Овального кабинета портрет Эндрю Джексона, который повесил Дональд Трамп.
Что известно о Гарриет Табмен
- Гарриет Табмен была 11 ребенком в семье рабов, в детстве – работала служанкой и на плантации.
- В 13 лет надзиратель бросил в нее металлическую гирю. В результате Табмен едва удалось избежать смерти, а травма головы беспокоила ее на протяжении всей жизни.
- Через несколько лет женщина сбежала из рабства. Во времена Гражданской войны 1861 – 1865 годов она служила разведчицей армии Союза. Табмен участвовала в спасении десятков рабов и боролась за предоставление женщинам избирательных прав.
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