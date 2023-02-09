Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Джон Колашевский, отвечающий за операции Армии США на восточном фланге НАТО.

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Программой HIMARS смогут воспользоваться Эстония, Польша и Румыния

"Мы все еще находимся на предварительной стадии обсуждения, но это будет место, где мы могли бы собрать несколько стран", – сказал командир 5 корпуса генерал-лейтенант Колашевский.

Предложенной программой HIMARS смогут воспользоваться страны НАТО, которым одобрена продажа артиллерийских систем дальнего радиуса действия. Среди них такие страны, как Эстония, Польша и Румыния на восточном фланге НАТО.

НАТО видит жестокость происходящего в Украине и есть ощущение неотложности, цель и все 30 стран объединились, чтобы вместе обеспечить эффективную защиту территории НАТО,

– сказал Колашевский.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что война в Украине продемонстрировала, что "системы дальнего огня чрезвычайно важны". Эстония закупила 6 установок HIMARS, поставки которых ожидаются в 2024 – 2025 годах.

Американский взвод HIMARS обеспечивает дополнительный оборонный потенциал в странах Балтии. По словам Певкура, взвод также позволяет эстонским силам приступить к обучению работе с ракетными комплексами "уже сегодня", чтобы они были готовы использовать их "с первого дня".

Колашевский сообщил, что учебный центр HIMARS будет структурой, "аналогичной" Академии по обучению эксплуатации танков "Абрамс", открывшейся вблизи Познани в Польше.

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