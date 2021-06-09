Расследование опубликовало издание ProPublica. В нем говорится про Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета и других.
К теме Безос, Маск и другие миллиардеры уклонялись от уплаты налогов, – расследование
Соответствующий отчет создали, ссылаясь на данные налоговой службы. Расследовать этот факт просит Министерство финансов США.
Первая заграничная поездка Байдена
Президент США Джо Байден 9 июня впервые поехал в Европу с официальным зарубежным визитом. Он должен провести ряд встреч, а также принять участие в нескольких саммитах.
Задержка рейса из-за насекомых
Американские журналисты, которые должны были лететь на чартерном самолете Белого дома, не смогли вылететь вовремя. Рейс сорвали цикады, проникшие в двигатель лайнера. Такое нашествие насекомых возникло впервые за 17 лет.
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Цифровые паспорта вакцинации
Европарламент окончательно согласовал введение цифровых паспортов вакцинации. Известно, что решение о введении COVID-сертификатов поддержали 546 депутатов. Чтобы законопроект вступил в силу, его должен принять Совет Европейского союза.
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