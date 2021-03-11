Соединенные Штаты выступают против попыток России аннексировать Крым и агрессии на Донбассе. Там готовы усилить поддержку Украины в различных сферах.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

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Позиция США в отношении Украины

Он подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии, а также борется с собственными вызовами, в частности с коррупцией.

Мы решительно выступаем против попыток России аннексировать Крым, мы против агрессии России на Донбасс. И мы твердо поддерживаем Украину, и намерены усилить эту поддержку,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что это касается сферы безопасности, экономики, а также усилий по укреплению собственной демократии.

Обратите внимание! Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым и выразил поддержку Украине в стремлении восстановить контроль над полуостровом.