США хотят усилить поддержку Украины, – Блинкен
Соединенные Штаты выступают против попыток России аннексировать Крым и агрессии на Донбассе. Там готовы усилить поддержку Украины в различных сферах.
Источник:C-SPAN
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
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Позиция США в отношении Украины
Он подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии, а также борется с собственными вызовами, в частности с коррупцией.
Мы решительно выступаем против попыток России аннексировать Крым, мы против агрессии России на Донбасс. И мы твердо поддерживаем Украину, и намерены усилить эту поддержку,
– заявил Блинкен.
Госсекретарь США уточнил, что это касается сферы безопасности, экономики, а также усилий по укреплению собственной демократии.
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