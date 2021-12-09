Нафтове ембарго

Одним з найпотужніших ударів по російській економіці буде серйозне обмеження експорту нафти. Але одночасно цей захід буде достатньо тяжким для союзників США у Європі.

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Санкції проти міньйонів Путіна

Фінансове покарання найближчих друзів та прихильників Путіна. Розширення персональних санкцій. Посилення тиску на путінських олігархів. Внутрішнє та зовнішнє коло його оточення.

Північний потік-2

Тиск на Німеччину з метою блокування введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Але зараз запаси газу в Європі аномально низькі. Є дефіцит газу та ціна продовжує бити історичні рекорди. Росія вдається до обмежень постачання по іншому газогону, щоб тиснути на Європу для пришвидшення сертифікації ПП-2.

Секторальні кари

Накладення більш суворих санкцій на окремі компанії та банки Росії, що призведе до обмеження інвестицій та виробництва в енергетичному секторі. Теоретично можуть накласти санкції навіть на "Газпром", але Росія може відповісти скороченням поставок у Європу.

Знищення рубля

Блокування конвертації рублів на долари. Відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. Аналогічний крок колись США зробили відносно Ірану. Мєдвєдєв у 2019 прирівняв цей захід до оголошення війни.

"Припинення дії призведе до припинення всіх міжнародних транзакцій, спровокує волатильність валюти та викличе масовий відтік капіталу", – зазначила про такий захід Марія Шагіна.

З 2014 року Москва робить кроки щодо нейтралізації загрози, розробляючи власну систему обробки транзакцій за внутрішніми кредитними картками. Але це ще один захід, який вплине на європейські країни більше, ніж на Штати, бо вони активніше ведуть бізнес із Росією.

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Фінансова ізоляція

США може заборонити інвесторам торгувати російським державним боргом на вторинному ринку. Це серйозно перекриє доступ російського уряду до світових ринків капіталу, при цьому не вплине на населення, але суттєво тиснутиме на політичну еліту.

Заборона торгівлі на первинному ринку вже діє, що призвело до скорочення частки іноземного капіталу в суверенному боргу Росії з 34% до 21,2%. Але через не поширення заборони на вторинний ринок, російський уряд є активним емітентом єврооблігацій останніми роками, випустивши 15-річну емісію на 1 мільярд доларів у травні під ставку 2,65%.

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