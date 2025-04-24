Тогда встанет вопрос, способно ли то количество авиации и дронов, запасы которых имеем, защитить Украину. Авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу о системных проблемах, с которыми может столкнуться украинский оборонно-промышленный комплекс.

К теме Армия США покидает Европу: как Россия хочет испытать 5 статью НАТО и устоит ли ЕС без Украины

Главная задача – объединиться

Храпчинский отметил, что в Украине авиации и дронов недостаточно для того, чтобы выиграть войну. Потому что для этого нужно дальнобойное вооружение, тяжелая техника и много других средств, ведь нельзя победить только благодаря дронам.

В то же время Украина имеет ту же самую проблему, что и Европа, – подавленное ОПК. Европейские страны рассчитывали на США по военной поддержке, но сейчас Вашингтон предлагает им давать больше денег, а он будет продавать вооружение.

В Украине длительное время, по его словам, не было каких-либо качественных разработок, с началом полномасштабного вторжения привлеченные частные компании активно предлагали решения, однако не было понимания относительно единой стратегии развития.

Поэтому главная задача сейчас – объединиться Украине с Европой в усилиях создания единой стратегии развития ОПК, которая бы позволила двигаться в направлении совместного оборонного альянса,

– подчеркнул авиаэксперт.

В Европе есть 36 систем Patriot, которые работают, или на которых учатся. Если будут созданы единые Силы противовоздушной обороны, то часть этих систем могла быть передислоцирована на территорию Украины, а территорию Европы могла бы быть защищена также другими средствами или классической авиацией.

В рамках этой единой стратегии развития ОПК Европы и Украины мы сможем предложить качественное технологическое решение на тактическом уровне использования беспилотных систем,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Европа же, по его словам, может нам предложить определенные решения по тактической авиации, по противовоздушной обороне для того, чтобы создать совместный оборонный альянс, который сможет решить эти проблемы.

Также европейцам важно осознать, добавил авиаэксперт, что война происходит не в Украине, а на востоке Европе. Если Украина падет, то следующей будет Европа. Поэтому надо понять, что ресурс, который длительное время готовился и получал опыт в Украине, может быть направлен и против Европы тоже, если Россия победит.

Напомним, что в издании The Wall Street Journal пишут, что Киев обеспокоен тем, что США могут снова приостановит военную помощь. Это может произойти, если Дональд Трамп обвинит Украину в срыве мирных переговоров. Тогда, как отмечают журналисты, президент США воспользоваться этим как основанием для прекращения дальнейшей военной поддержки Украины.