Американские военные в марте на севере Польши протестировали работу радара SPY-1D (V) и системы управления огнем (FCS). Это происходило на базе Редзиково.

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Кого защищают системы

Система Aegis Ashore использует перехватчики Standard Missile-3, которые не несут боеголовку со взрывчатым веществом. Однако они перехватывают и уничтожают ракеты противника.

Эти системы защищают силы США и союзников по НАТО в регионе от угроз баллистических ракет, которые возникают за пределами Европы.

Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше,

– говорится в сообщении.

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Уже после завершения система Aegis Ashore в Польше станет вторым береговым объектом противоракетной обороны в Европе. Предварительно ожидается, что ее примут в эксплуатацию в 2022 году.