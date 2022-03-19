Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

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Это сильный знак для союзников, – премьер Болгарии

США согласились предоставить Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников в НАТО,

– сказал Петков.

Болгария создает боевую группу до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что присоединятся и военные из других стран.

Болгария будет направлять Украине гуманитарную помощь

Петков добавил, что Болгария продолжит посылать Украине гуманитарную помощь. Однако о предоставлении оружия София хочет удержаться, ведь страна слишком близка расположенем к России.